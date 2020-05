Vrijdagavond is geprobeerd een zendmast bij een tankstation langs de A67 bij het Limburgse Maasbree in brand te steken, meldt de politie op Twitter. Het is het 25e incident waarbij sprake is van brandstichting in een zendmast.

De reeks incidenten begon op 3 april in de Gelderse plaats Beesd. In de loop van de maand vonden door het hele land branden of pogingen tot brandstichting plaats bij zendmasten. Het incident in Maasbree is voor zover bekend het eerste in mei.

Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden: één voor brandstichting in een zendmast in Groningen en twee voor brandstichting in Dronten. Over het motief van de verdachten is vooralsnog niets bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

De impact van brand in een zendmast kan groot zijn, waarschuwt de politie. Een brand kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het telefoonnetwerk uitvalt, waardoor ook hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn via 112.