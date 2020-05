Slachtoffers van zogenoemde WhatsApp-fraude kunnen voortaan online aangifte doen, maakt de politie vrijdag bekend. Bij deze vorm van fraude doet een persoon zich via WhatsApp of andere sociale media voor als een bekende en probeert op die manier geld af te troggelen.

"Het gebeurt het vaakst via WhatsApp, maar komt ook voor via andere sociale media en e-mail", schrijft de politie, die daarom ook spreekt van vriend-in-noodfraude. Dat verwijst naar de truc waarbij degene die zich voordoet als een bekende zegt dat hij bijvoorbeeld snel geld nodig heeft.

In sommige gevallen doen daders zich met een ander 06-nummer of andere account op sociale media voor als iemand anders, maar het komt ook voor dat daders het WhatsApp-account van de bekende 'kapen' om vervolgens anderen op te lichten. De aanvallers proberen daarbij in je voicemail in te breken om een code die daarvoor nodig is te bemachtigen.

De totale schade door deze vorm van fraude lijkt toe te nemen. In 2019 werd bij de Fraudehelpdesk voor 1 miljoen euro aan schade gemeld. Een jaar eerder was dat nog ongeveer een kwart miljoen. De Betaalvereniging Nederland stelde in april dat er in de afgelopen weken sprake was van een fikse toename.