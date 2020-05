Op de twee zoekgeraakte externe harde schijven van het Donorregister stonden gegevens van meer dan zes miljoen personen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een antwoord op Kamervragen. De minister bevestigt dat deze gegevens niet beveiligd waren.

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, ontdekte begin maart dat twee externe harde schijven niet meer in de daarvoor bestemde kluis lagen. Op deze harde schijven staat een back-up van 6,9 miljoen donorformulieren van de periode februari 1998 tot juni 2010.

Nu blijkt dat op deze formulieren de voor- en achternaam, het geslacht, de geboortedatum, de adresgegevens, de donorkeuze, de handtekening en het burgerservicenummer van 6.058.250 unieke personen stonden. Het aantal gedupeerden is kleiner dan het aantal gelekte formulieren, omdat mensen hun donorregistratie kunnen wijzigen. Een aantal van de getroffen personen zijn inmiddels overleden, schrijft De Jonge.

Een woordvoerder vertelde al eerder aan NU.nl dat de harde schijven "waarschijnlijk niet beveiligd" waren. Intern onderzoek heeft nu uitgewezen dat er inderdaad geen vorm van beveiliging op de gegevens was toegepast. Volgens de minister is het nog onbekend waarom de schijven niet beveiligd waren.

'Kans is minimaal dat de schrijven nog worden teruggevonden'

Volgens de minister is het niet duidelijk wanneer de harde schijven zijn zoekgeraakt. In 2016 heeft een medewerker van het CIBG de schijven voor het laatst gezien. Er zijn volgens de minister geen aanwijzingen of vermoedens dat de schijven zijn gestolen.

De Jonge schrijft dat het CIBG inmiddels is gestopt met de zoektocht naar de harde schijven. "De schijven zijn niet meer gevonden en ik acht de kans minimaal dat de schijven alsnog op een later moment worden teruggevonden."