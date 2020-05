Wereldwijd zijn er in het eerste kwartaal van 2020 veel minder smartphones verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit analyses van verschillende marktonderzoekers. Volgens onderzoeksbureaus Canalys en Counterpoint gaat het om een afname van 13 procent, IDC schat de daling in op 11,7 procent. Het is hoe dan ook de grootste jaar-op-jaardaling ooit.

Het is voor het eerst sinds 2014 dat er minder dan 300 miljoen smartphones zijn verscheept, schrijft Counterpoint. Analisten schrijven deze daling toe aan de uitbraak van het COVID-19-virus.

"Er is niets over van de vraag naar nieuwe apparaten", zegt Ben Stanton, analist bij Canalys. "In februari, toen het coronavirus nog vooral in China speelde, waren leveranciers bezorgd over hoe ze genoeg smartphones konden bouwen om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Maar in maart draaide de situatie zich om. De productie van smartphones is nu hersteld, maar toen veel landen in lockdown gingen, kelderde de verkoop."

Samsung, Huawei en Apple zijn nog steeds de top drie leveranciers. Xiaomi staat op de vierde plaats met een marktaandeel van 10 procent. Apple zag het afgelopen kwartaal de kleinste daling van het aantal verscheepte smartphones: volgens Counterpoint 5 procent.

De analisten vrezen dat de daling in het tweede kwartaal van 2020 zal verergeren.