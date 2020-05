Het sociale medium Reddit is gestopt met de uitrol van Start Chatting, een functie voor groepschats in de zogenoemde subreddits van het platform, schrijft het bedrijf donderdag op het platform. De uitrol van de groepschats begon woensdag, maar de functie bevatte nog te veel fouten.

Met de nieuwe functie worden Reddit-gebruikers met andere bezoekers van een subreddit in een groepschat geplaats. In bepaalde subreddits bevindt zich een knop waarmee ingelogde gebruikers zich via desktop of in de app kunnen aanmelden voor de groepschat. Zodra een Reddit-gebruiker daarop klikt, wordt deze persoon in een chatbox met andere gebruikers geplaatst.

Maar deze knop bleek niet altijd goed te werken. Een bug zorgde ervoor dat de knop in alle subreddits verscheen en in sommige gevallen deed deze niets wanneer erop werd geklikt. Ook was het voor de moderators van de subreddits niet mogelijk de knop weg te halen en hadden zij geen toezicht op de groepschats.

Reddit schrijft dat de functie "100 procent is teruggedraaid". Het platform zegt "verschillende fouten heeft gemaakt" tijdens het vrijgeven van de functie en verontschuldigde zich voor de verwarring die hierdoor is veroorzaakt.

Een woordvoerder van Reddit heeft aan The Verge bevestigd dat de functie is uitgeschakeld. "Gezien de problemen en zorgen die onze gebruikers en moderators de afgelopen 24 uur hebben geuit, hebben we besloten om Start Chatting uit te schakelen, zodat we ons uitrolplan opnieuw kunnen beoordelen en het product kunnen ontwikkelen om aan de behoeften van onze gemeenschap te voldoen", aldus de woordvoerder.

Het is niet bekend wanneer de functie weer beschikbaar zal worden.