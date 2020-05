Internetorganisatie ICANN, die toezicht houdt op domeinen, heeft donderdag besloten dat het .org-domein niet mag worden overgenomen door investeringsmaatschappij Ethos. Volgens de ICANN zou de overname "onaanvaardbare onzekerheid" veroorzaken bij de non-profitorganisaties die van het domein gebruikmaken.

Op 13 november 2019 werd bekend dat het Public Interest Registry (PIR), de beheerder van het .org-domein, voor 1,135 miljard dollar (omgerekend 1,03 miljard euro) in handen is gekomen van het Amerikaanse investeringsbedrijf Ethos. Met de overname verandert het PIR in een organisatie met een winstoogmerk.

De ICANN zegt de verkoop te hebben afgewezen omdat het bedrijf "de belangen van aandeelhouders moet dienen en geen zinvol plan heeft om de .org-gemeenschap te beschermen". De ICANN kan de overdracht van een domein weigeren als die de veiligheid en stabiliteit van dat domein in gevaar zou brengen.

De toezichthouder sluit zich met deze beslissing aan bij de vele activisten die zich hebben uitgesproken tegen de overname. Volgens de activisten zou de verkoop slecht zijn voor de miljoenen non-profitorganisaties die gebruikmaken van het .org-domein.

Met het beheer van het topleveldomein zou Ethos een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van .org kunnen innen. Bedrijven en organisaties betalen gemiddeld zo'n 10 tot 20 euro per jaar voor het domein. De activisten vreesden dat de kosten zouden oplopen als een bedrijf met winstoogmerk het beheer in handen krijgt.