Het Chinese smartphonemerk Xiaomi heeft donderdag de Redmi Note 9 aangekondigd. De smartphone komt in een reguliere editie en in een Pro-variant. Die heeft onder meer een groter scherm, een krachtigere processor en betere cameralenzen.

Specificaties Redmi Note 9 Scherm: 6,53 inch

Resolutie: 2.340 x 1.080 pixels

Processor: Helio G85

Werkgeheugen 3 GB, 4GB

Opslagcapaciteit: 64 GB, 128 GB

Camera voor: 13 megapixel

Eerste cameralens: 48 megapixel, groothoeklens

Tweede cameralens: 18 megapixel, ultragroothoek (118 graden)

Derde cameralens: 2 megapixel (voor macrofotografie)

Vierde cameralens: 2 megapixels (dieptesensor)

Batterij: 5.020 mAh

De Redmi Note 9 Pro lijkt meer op de Redmi Note 9S die Xiaomi in maart aankondigde. De twee smartphones hebben onder meer hetzelfde scherm en dezelfde processorchip.

Ook hebben de twee smartphones dezelfde camera aan de voorkant, hoewel die bij de Redmi Note 9 Pro niet in het midden, maar aan de zijkant met een gat in het scherm geplaatst is.

Specificaties Redmi Note 9 Pro Scherm: 6,67 inch

Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels

Processor: Snapdragon 720G

Werkgeheugen 6 GB

Opslagcapaciteit: 64 GB, 128 GB

Camera voor: 16 megapixel

Eerste cameralens: 64 megapixel, groothoeklens

Tweede cameralens: 18 megapixel, ultragroothoek (118 graden)

Derde cameralens: 5 megapixel (voor macrofotografie)

Vierde cameralens: 2 megapixels (dieptesensor)

Batterij: 5.020 mAh

Wanneer de smartphones in Nederland verkrijgbaar zijn en wat deze gaan kosten, is nog niet duidelijk. Xiaomi zegt in mei met meer informatie daarover te komen.