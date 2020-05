KPN verhoogt de prijs van zijn internetabonnementen voor particuliere en kleine zakelijke klanten, maakt de provider woensdag bekend. De stijging verschilt per abonnement, maar komt neer op gemiddeld ongeveer 1,50 euro, aldus een woordvoerder. De internetprijzen van KPN-dochtermerk XS4ALL stijgen per abonnement met precies 1 euro.

De verhoging heeft bij beide merken te maken met de inflatiecorrectie. Ook is de prijsstijging bij KPN nodig om te blijven investeren, aldus een woordvoerder van de provider.

KPN maakt niet bekend met welk bedrag de prijs van verschillende internetabonnementen precies stijgt. Volgens de woordvoerder komt het nieuwe bedrag neer op een stijging van 2,6 procent.

Daarnaast stijgt bij KPN de prijs van een Digitenne-abonnement met 1 euro. Ook het starttarief voor vaste telefonie stijgt met 0,01 euro. Daarnaast wordt het bellen zelf met 0,01 euro per minuut duurder.

Internet bij XS4ALL wordt 1 euro duurder

Bij XS4ALL stijgen alle internetprijzen met precies 1 euro. Een basisabonnement gaat vanaf 1 juli bijvoorbeeld 42 euro kosten. De prijzen voor duurdere abonnementen lopen op tot 69,50 euro per maand. De stijging komt neer op rond de 2 procent per abonnement, relatief een stuk lager dan de verhoging die XS4ALL in juni doorvoerde.

Hoewel XS4ALL sinds maart is geïntegreerd met KPN, blijft het bedrijf de merknaam behouden. Toen KPN in 2019 aankondigde met de naam te willen stoppen, leidde dat tot teleurstelling bij trouwe XS4ALL-klanten. Een actiegroep die wilde dat XS4ALL zelfstandig zou blijven, richtte zelfs een nieuwe internetprovider op.