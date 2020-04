De nieuwe internetprovider Freedom Internet gaat zijn eerste klanten vanaf 1 mei laten aansluiten op het netwerk, maakt het bedrijf donderdag bekend. Een eerste lichting van 128 klanten kan zich vanaf die dag aanmelden en begeleiding krijgen om internet via Freedom af te nemen.

De klanten worden geacht over technische kennis en kunde te beschikken, zodat zij zelf hun modem op de glasvezelkabel kunnen aansluiten, zonder deze te beschadigen. Ook wordt hen gevraagd hun ervaringen met de provider bij te houden en te delen.

Met deze eerste stap wil Freedom "ervaring opdoen met het logistieke traject, het aansluiten van nieuwe klanten en het overstappen tussen internetproviders", meldt het bedrijf in een persbericht. De eerste 128 personen kunnen alleen internet afnemen, maar later eventueel wel telefonie of televisie bijbestellen.

Freedom Internet gaat gebruikmaken van het netwerk van KPN. De nieuwe provider is voortgekomen uit onvrede over de beslissing van KPN om zijn merk XS4ALL te integreren. Personeel dat meegaat, is per 1 maart in dienst van KPN, maar de merknaam XS4ALL blijft wel bestaan. Voor 2022 moeten alle XS4ALL-klanten zijn overgezet naar KPN.