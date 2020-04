Een zendmast op het dak van een seniorenflat in Rotterdam is vernield. Er zijn kabels doorgesneden en er is brandschade ontdekt, meldt de politie donderdag. Het is de 24ste zendmast die in Nederland is gesloopt.

De vernieling werd dinsdag ontdekt bij hervatting van renovatiewerkzaamheden. Die werkzaamheden lagen tijdelijk stil en volgens de politie konden indringers mogelijk via steigers het dak betreden.

Het is niet duidelijk wanneer de zendmast precies kapot is gemaakt. De politie onderzoekt de zaak samen met providers. Als het moment van vernieling is bepaald, kunnen bijvoorbeeld camerabeelden worden ingezet om onderzoek te doen naar de daders.

De afgelopen weken zijn meerdere zendmasten in Nederland in brand gestoken, waaronder al twee keer eerder in Rotterdam. De autoriteiten noemen deze vernielingen "levensgevaarlijk en onacceptabel". Door het toebrengen van schade aan zendmasten kan de dekking van het telefoonnetwerk hinder ondervinden. Daardoor zijn bijvoorbeeld hulpdiensten minder bereikbaar.