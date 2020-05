Je kunt tijdelijk gratis videobellen met Google Meet en WhatsApp heeft het maximaal aantal personen opgeschroefd naar acht. Met Fancade speel je vermakelijke games of bouw je je eigen spel. Dit zijn de Apps van de week.

WhatsApp

WhatsApp heeft afgelopen week een update uitgebracht waardoor je met maximaal zeven anderen tegelijk kunt videobellen. Voorheen lag de limiet op groepjes van vier. Alle deelnemers aan het videogesprek moeten de recentste versie van WhatsApp op hun Android-smartphone of iPhone hebben geïnstalleerd.

Dankzij de uitbreiding van het maximum aantal personen komt WhatsApp qua capaciteit nu op gelijke voet met Houseparty, een andere app om te videobellen. Verder is het handig om te weten dat videogesprekken tussen jou en de andere deelnemers privé blijven dankzij de sterke beveiliging.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis)

Fancade

Fancade is een verzameling van simpele maar vermakelijke spelletjes. Uniek hieraan is dat al deze games zijn gemaakt met de app zelf. Fancade is naast een verzameling spellen namelijk ook een manier om je eigen games te maken.

Momenteel kun je al meer dan vijftig games van anderen spelen en dit aanbod wordt in de toekomst alleen maar uitgebreid. De bediening van games is op maat gemaakt voor telefoons en de vormgeving is kleurrijk en speels. Het retrodesign moet je wel liggen.

Het aanbod is ontzettend divers. Van puzzelgames, platformers tot aan racespelletjes: er is voor ieder wat wils. Alle spelletjes zijn zonder internetverbinding te spelen. Fancade is gratis te gebruiken, maar voor een klein bedrag (1,09 euro per dertig dagen of 10,99 euro voor een jaar) koop je de reclames die tussendoor getoond worden af.

Download Fancade voor Android of iOS (gratis)

30 Video Bekijk de trailer van Fancade

Google Meet

Afgelopen week stond qua apps in het teken van videobellen. Ook Google Meet, een andere dienst voor videoconferenties, kondigde een update aan. Straks kan namelijk iedereen gratis videobellen met maximaal 99 anderen. Voorheen was Google Meet alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers en studenten.

Het enige dat je nodig hebt om te videobellen is een Google-account. De gratis variant van Google Meet wordt gefaseerd uitgerold, dus het kan even duren voordat je ermee aan de slag kunt. Gesprekken hebben een maximale duur van een uur.

Een voordeel van Google Meet is dat je zowel vanaf je computer als smartphone kunt inbellen. Ook de audio- en videokwaliteit is doorgaans prima. Jammer genoeg is Google's videodienst niet zo veilig als bijvoorbeeld WhatsApp omdat de beveiliging minder sterk is. Meet blijft in ieder geval gratis tot september.

Download Google Meet voor Android of iOS (gratis)