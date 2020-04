De zakelijke chatdienst Microsoft Teams zag de afgelopen weken een enorme stijging van het aantal gebruikers. Medio maart behaalde Microsoft Teams nog een recordaantal van 44 miljoen gebruikers op één dag, maar nu telt Teams al 75 miljoen dagelijks actieve gebruikers, vertelt CEO Satya Nadella tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers van Microsoft.

Met Microsoft Teams kunnen medewerkers naast chatten onder meer videobellen met hun collega's en bestanden uitwisselen. Microsoft schrijft de piek deels toe aan de uitbraak van het coronavirus, waardoor veel mensen thuiswerken.

Microsoft telde deze maand dagelijks 200 miljoen deelnemers aan vergaderingen. Concurrent Zoom maakte vorige week bekend dagelijks 300 miljoen deelnemers aan Zoom-vergaderingen te tellen.

Zoom verklaarde oorspronkelijk dat de videobeldienst meer dan 300 miljoen dagelijkse gebruikers had. De dienst verwijderde deze verklaring later uit zijn blogpost en veranderde dit in "300 miljoen dagelijkse deelnemers aan vergaderingen". Het verschil is dat gebruikers die meerdere Zoom-meetings op een dag hebben, meerdere keren worden meegeteld.

Meer dan tien miljoen abonnees Xbox Game Pass

Microsoft heeft daarnaast meer dan tien miljoen Xbox Game Pass-abonnees. Het is niet bekend hoeveel van deze abonnees er in het afgelopen kwartaal bij zijn gekomen.

Microsofts gamedienst Xbox Live telt nu 90 miljoen maandelijks actieve gamers. Dat is een stijging van 2,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Microsoft wordt gamestreamingplatform xCloud inmiddels door "honderdduizenden" mensen getest. Met xCloud kunnen gebruikers games streamen vanuit servers. Daardoor is geen spelcomputer nodig, maar alleen een controller en scherm. Microsoft is dinsdag ook in Nederland begonnen met het testen van het platform.