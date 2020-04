Bij een zendmast in het Brabantse Standdaarbuiten heeft in de nacht van woensdag op donderdag een kleine brand gewoed, bevestigt een woordvoerder van de politie donderdag in gesprek met NU.nl. De schade aan de mast bleef beperkt, de politie gaat uit van brandstichting.

Sinds 3 april worden in heel het land diverse pogingen gedaan om zendmasten in brand te steken. Forse schade aan een zendmast kan gevolgen hebben voor de mobiele dekking in de regio.

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is al meerdere keren aandacht aan de branden besteed. Dat heeft inmiddels tot drie aanhoudingen geleid; zo werd woensdag een dertigjarige man uit Swifterbant aangehouden voor het in brand steken van een zendmast in Dronten.

Over een motief kan de politie nog niks zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.