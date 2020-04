Techreuzen Apple en Google hebben woensdag testversies van hun onderliggende technologie voor corona-apps uitgebracht. Deze testversies zijn bedoeld voor ontwikkelaars die de technologie de komende tijd kunnen uitproberen.

De technologie van de techgiganten moet ervoor zorgen dat mobiele apparaten informatie kunnen uitwisselen via bluetoothverbindingen en mensen kunnen waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het virus.

Het idee is dat smartphones continu een bluetoothsignaal uitzenden en dat er een logboek ontstaat van andere smartphones die in de buurt zijn geweest. Op de telefoons wordt een uniek nummer opgeslagen. Gebruikers kunnen dit logboek delen met de autoriteiten, zodat de personen achter de opgeslagen nummers gewaarschuwd kunnen worden.

Bij Apple is de testversie verwerkt in een bètaversie van iOS 13.5 die woensdag is uitgebracht. Google heeft updates uitgebracht via Google Play Services en Android Developer Studio, schrijft The Verge.

Apple en Google zullen vrijdag ook een voorbeeldcode vrijgeven om ontwikkelaars te laten zien hoe ze apps kunnen bouwen met de technologie. De bedrijven zijn van plan om de definitieve versie van hun technologie medio mei uit te brengen.

