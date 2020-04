Er is een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de recente branden in zendmasten, meldt de politie woensdagavond. Het betreft een dertigjarige man uit Swifterbant, die verdacht wordt van het in brand steken van een zendmast in Dronten.

De politie onderzoekt of de man betrokken is geweest bij andere branden. Vrijdagochtend werd ook al een verdachte aangehouden voor de brandstichting in Dronten. Deze persoon komt eveneens uit Swifterbant.

Sinds 3 april zijn er meer dan twintig zendmasten in brand gestoken. Autoriteiten gaan uit van brandstichting en vrezen voor slechtere mobiele bereikbaarheid. "De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten", schrijft de politie.

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is al meerdere keren aandacht aan de branden besteed. Waarom de masten in brand worden gestoken, is nu nog niet bekend.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk. Tegenstanders zijn bang dat de straling van de zendmasten schade aan de gezondheid toebrengt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de aanbevolen limiet van de Europese Unie blijft.