Muziekstreamingdienst Spotify groeide in het eerste kwartaal van 2020 naar 130 miljoen betalende gebruikers, maakt het bedrijf woensdag bekend in de kwartaalcijfers. Opnieuw zijn gezinsabonnementen een "significante drijver" voor het aantal betalende klanten, aldus het bedrijf.

In totaal telt Spotify 286 miljoen gebruikers. Dat is een groei van bijna een derde ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2019 telde het Zweedse bedrijf in totaal 217 miljoen mensen die de dienst gebruikten.

Een jaar geleden tikte het bedrijf de mijlpaal van 100 miljoen betalende gebruikers aan. Met de groei naar 130 miljoen abonnees betekent dat ook dit aantal met bijna een derde is toegenomen.

De stijging in het aantal gebruikers betekent niet een evenredige groei van de omzet. Die steeg met 22,3 procent naar bijna 1,85 miljard euro. Het bedrijf boekte een nettowinst van 1 miljoen euro. Een jaar eerder leed Spotify nog een verlies van 142 miljoen euro.

Spotify blijft de grootste speler op het gebied van muziekstreamingdiensten. Concurrenten zoals Apple Music komen vooralsnog niet verder dan enkele tientallen miljoenen betalende gebruikers.