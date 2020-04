Het sociale medium Reddit start woensdag met de uitrol van Start Chatting, een functie voor groepschats in de zogenoemde subreddits van het platform. Met de functie worden Reddit-gebruikers met andere bezoekers van een subreddit in een groepschat geplaatst, maakt het bedrijf bekend op zijn blog.

In bepaalde subreddits bevindt zich een knop waarmee ingelogde gebruikers zich via desktop of in de app kunnen aanmelden voor de groepschat. Zodra een Reddit-gebruiker daarop klikt, wordt deze persoon in een chatbox met andere gebruikers geplaatst.

Start Chatting is op dit moment nog niet overal op Reddit beschikbaar. Het sociale medium zegt de functie "de komende weken" breder uit te rollen.

Het is niet de eerste keer dat Reddit chatrooms beschikbaar maakt. In 2018 maakte het bedrijf het voor moderators van verschillende subreddits al mogelijk om chatrooms voor veel gebruikers te creëren. Daarnaast bieden veel Reddit-subforums een kanaal aan op andere diensten, zoals chatapp Discord.

De Start Chatting-functie is bedoeld voor kleine groepen gebruikers. Op die manier moet de chatbox een "intieme" ervaring tussen gebruikers bieden, aldus het bedrijf.