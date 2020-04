Reizigers van NS die zich op het station of in de trein onveilig voelen of overlast ervaren, kunnen vanaf donderdag een WhatsApp- of sms-bericht naar de meldkamer van de vervoerder sturen, maakt het bedrijf woensdag bekend op zijn website. Volgens NS waarderen reizigers dat zij stil melding kunnen doen en blijkt uit de eerste resultaten dat de optie ervoor zorgt dat mensen zich veiliger voelen.

Welke actie ondernomen wordt zodra een reiziger in contact staat met de meldkamer, hangt af van de situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om een extra oproep van de conducteur om je in de trein te gedragen, maar ook dat veiligheidsmedewerkers bij het eerstvolgende perron instappen, aldus een woordvoerder.

De NS gaat reizigers via de informatieschermen in de trein op de hoogte stellen van het telefoonnummer voor de melddienst (06 1318 1318).

De landelijke beschikbaarheid van de dienst volgt na een proef op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitkomsten hiervan worden momenteel verwerkt en daarna aan het ministerie aangeboden.

Het is onduidelijk in welke mate de berichtendienst het veiligheidsgevoel van reizigers precies beïnvloedt. Uit een jaarlijks onderzoek van de NS blijkt dat een op de tien reizigers zich in 2018 en 2019 weleens onveilig voelde. Dit onderzoek kijkt naar allerlei aspecten die een rol spelen bij dit gevoel.