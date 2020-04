Googles videobeldienst Google Meet krijgt er op het moment zo'n drie miljoen gebruikers per dag bij. Dat zei Google-directeur Sundar Pichai dinsdagavond na de bekendmaking van de kwartaalcijfers van moederbedrijf Alphabet (pdf).

De videobeldienst van Google maakt al weken een flinke groei door. Begin april maakte het bedrijf bekend dagelijks zo'n twee miljoen gebruikers bij te schrijven. Waarschijnlijk is de groei te danken aan scholen en bedrijven die online afspreken vanwege het coronavirus.

In totaal wordt Google Meet nu door 100 miljoen mensen gebruikt. Concurrent Zoom maakte recent bekend 300 miljoen dagelijkse gebruikers te hebben.

Google Meet is onderdeel van Googles productiviteitsplatform G Suite. Tot voor kort heette het programma Hangouts Meet. Begin maart maakte het bedrijf enkele functies van de videobeldienst gratis beschikbaar vanwege de coronacrisis. De functies blijven tot in elk geval eind september gratis.

Alphabet boekte in de afgelopen drie maanden een omzet van 41,1 miljard dollar (37,5 miljard euro). Een jaar geleden was dat nog 36,3 miljard dollar. De winst van het bedrijf kwam uit op 7,98 miljard dollar. Dat was in het eerste kwartaal van 2019 nog 6,6 miljard dollar.