Autofabrikant Ford brengt zijn zelfrijdende taxi pas in 2022 officieel de weg op. Dat meldt het bedrijf bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers (pdf). Het bedrijf wilde dat eigenlijk in 2021 doen. Het uitstel is te wijten aan de uitbraak van het coronavirus.

Ford wijst op "effecten op lange termijn van het coronavirus" als reden om nog even te wachten met het uitbrengen van de zelfrijdende taxidienst. "We moeten analyseren wat voor impact het heeft op consumentengedrag", schrijft het bedrijf in een verklaring aan TechCrunch. Het uitstel zorgt ervoor dat daar onderzoek naar gedaan kan worden.

De afgelopen jaren was Ford bezig met het testen van zelfrijdende auto's in Amerikaanse steden zoals Miami en Austin. Ford kocht in 2017 het bedrijf Argo AI, dat het achterliggende platform voor de autonome wagens ontwerpt.

Ook andere fabrikanten werken aan zelfrijdende taxidiensten, waaronder General Motors, Uber en Alphabet-dochterbedrijf Waymo. Veel fabrikanten lieten eerder dit jaar weten gestopt te zijn met het testen van deze auto's, in een poging om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.