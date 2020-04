Een medewerker van het Israëlische hackbedrijf NSO heeft de spionagesoftware van zijn werkgever voor privédoeleinden gebruikt, meldt Motherboard op basis van anonieme verklaringen van medewerkers.

NSO verkoopt spyware genaamd Pegasus, waarmee het mogelijk is om smartphones te hacken. De software wordt formeel alleen verkocht aan overheden in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit, maar wordt volgens onderzoekers ook ingezet tegen onder meer activisten en advocaten.

Een NSO-medewerker zou volgens Motherboard in 2016 voor zijn werk naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn gereisd. Daar brak hij in in het kantoor van een NSO-klant, waar hij geprobeerd zou hebben om Pegasus te gebruiken om informatie te krijgen over een vrouw die hij privé kende.

Volgens twee bronnen van de nieuwssite is de medewerker ontslagen en werd het overige NSO-personeel over het incident geïnformeerd. Ook zou het bedrijf biometrische beveiliging hebben ingebouwd, zodat het gebruik van de software beter afgeschermd is.

NSO is op dit moment in een rechtszaak verwikkeld met Facebook, nadat bleek dat servers van WhatsApp gebruikt zijn om Pegasus op smartphones te installeren. De spyware zou door Saoedi-Arabië ook ingezet zijn tegen een vriend van de in oktober 2018 vermoorde journalist Jamal Khashoggi.