Het is bij ABN AMRO dinsdag na een storing weer mogelijk om te internetbankieren en mobiel te bankieren, laat een woordvoerder van de bank rond 17.00 uur weten. Sinds 19.00 uur is het ook weer mogelijk om in te loggen met een QR-code.

ABN AMRO kampte dinsdagmiddag met technische problemen, waardoor de website en app van de bank niet of slecht bereikbaar waren. Daardoor was het voor klanten van de bank niet mogelijk om te internetbankieren, mobiel te bankieren of iDEAL te gebruiken.

Klanten die niet konden inloggen met een QR-code, konden terugvallen op de zogenoemde e.dentifier. Klanten moeten daarvoor hun bankpas en pincode gebruiken.