ABN AMRO kampt dinsdagmiddag met een storing voor internetbankieren en mobiel bankieren, meldt het bedrijf op Twitter. De website en de app van de bank zijn daardoor niet of slecht bereikbaar. Ook iDEAL is voor klanten van de bank niet te gebruiken.

De bank meldde de problemen rond 12.15 uur. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de technische storing is. Ook is niet bekend hoelang de storing naar verwachting aanhoudt.

Dit bericht wordt aangevuld zodra een woordvoerder van ABN AMRO meer informatie kan geven.