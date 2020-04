Dronemaker DJI heeft de opvolger aangekondigd van de in 2018 verschenen Mavic Air. De Mavic Air 2 heeft een betere camera en kan tot 34 minuten achtereen vliegen dankzij een nieuwe accu.

De drone heeft een nieuwe camerasensor, waarmee in 4K met 60 beelden per seconde gefilmd kan worden. Dat kan tot een maximale resolutie van 48 megapixels. De originele Mavic Air filmde ook al in 4K, maar met de helft van de beelden per seconde.

De Mavic Air 2 kan een timelapse opnemen in 8K. Ook zit er een slowmotionfunctie op, waarmee met 240 beelden per seconde in 1080p-resolutie kunnen worden gefilmd.

Verder houdt de drone het langer vol in de lucht, namelijk 34 minuten ten opzichte van de 21 minuten die de eerste versie op een volle acculading haalde. De Mavic Air 2 haalt een maximumsnelheid van zo'n 70 kilometer per uur.

Zwaarder en groter

De pootjes van de Mavic Air 2 kunnen worden ingeklapt als hij niet gebruikt wordt, waardoor hij gemakkelijker is mee te nemen. Wel is de drone 33 procent groter dan zijn voorganger en weegt hij zwaarder (570 gram tegenover 430 gram).

DJI heeft de drone voorzien van verschillende veiligheidsopties. Zo heeft de Mavic Air 2 sensoren aan de voor- en achterkant om obstakels te omzeilen. Extra lampen helpen het toestel te landen bij weinig omgevingslicht.

De Mavic Air 2 is al te koop voor 849 euro, maar vanwege het coronavirus wordt hij pas in mei geleverd.