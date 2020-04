Vodafone activeert dinsdagavond als eerste Nederlandse provider zijn 5G-netwerk in ruim de helft van Nederland. Eind juli moeten Vodafone-klanten in heel Nederland van het snellere mobiele netwerk gebruik kunnen maken.

Klanten die een Red-abonnement hebben en een telefoon die 5G ondersteunt, kunnen binnen een week van het netwerk gebruikmaken. Daarvoor hoeven ze niet extra te betalen. Onder meer de Samsung Galaxy S20 5G, S20+, S20 Ultra en OPPO Find X2 Pro zijn klaar voor het netwerk.

Vodafone maakt gebruik van bestaande antennes en huidige 4G-frequentiebanden om 5G aan te bieden. Volgens de provider gaat het "in het begin" om een geringe versnelling van gemiddeld 10 procent ten opzichte van de huidige downloadsnelheden, die met 4G op maximaal 350 Mbps liggen.

Later belooft 5G een downloadsnelheid van maximaal 1 Gbps. Volgens Vodafone gaat de snelheid in de toekomst omhoog als de dekking beter wordt. Nieuwe frequentiebanden die specifiek voor 5G zijn bedoeld, zijn in Nederland nog niet beschikbaar.

Naast een verhoging van downloadsnelheden wordt ook de reactiesnelheid verlaagd. Vodafone belooft een verbetering van zo'n 30 procent: van gemiddeld rond de dertig milliseconden op 4G tot onder de twintig milliseconden op 5G. Een verbeterde reactiesnelheid moet vooral merkbaar zijn bij het spelen van games en het streamen van bijvoorbeeld films.

Antennepark nog niet volledig klaar voor 5G

In de Randstad, Zuid-Nederland en grote steden in andere delen van Nederland kan als eerste 5G worden gebruikt. Waar geen 5G beschikbaar is, schakelt het toestel automatisch terug op een 4G-verbinding.

Nog niet het hele antennepark van Vodafone is klaar voor 5G. Eerst worden ruim tweeduizend bestaande zendmasten geactiveerd. In juli volgen er nog eens meer dan duizend, waarna er landelijke 5G-dekking moet zijn.