WhatsApp heeft een update uitgebracht waarmee videobellen met een groep van acht mensen mogelijk wordt. Voorheen lag het maximale aantal op vier personen per videogesprek.

Om samen met zeven anderen te bellen, moet de nieuwste update van de chatdienst zijn geïnstalleerd. De update werd maandag uitgebracht in de App Store op iOS.

Op Google Play is de nieuwe versie nog niet beschikbaar, maar Android-gebruikers kunnen de update al wel downloaden via de website van WhatsApp. Waarschijnlijk wordt de update snel toegevoegd aan de appwinkel van Android.

Ondersteuning voor videobellen met acht personen werd al verwacht. Vorige week bleek dat de functie in een bètaversie van WhatsApp werd getest.

Met de verdubbeling van het aantal deelnemers kun je via WhatsApp met net zoveel mensen videobellen als via het populaire videobelprogramma Houseparty. Hierbij kunnen acht mensen tegelijk met behulp van camera en microfoon tegen elkaar praten en spelletjes spelen.

Bij andere videobeldiensten kunnen nog meer mensen tegelijk aan een gesprek deelnemen. Zo is het mogelijk om via Hangouts van Google met tien personen te bellen, via FaceTime van Apple met 32 personen, via Skype met vijftig personen en via Zoom met honderd deelnemers.