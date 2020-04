Hulpdiensten hebben maandagavond een kleine brand bij een zendmast in Swifterbant snel in de kiem kunnen smoren, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Het gaat alweer om het tweeëntwintigste incident bij een zendmast sinds op 3 april een eerste toren in brand werd gezet.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Agenten zijn ter plaatse en verrichten sporenonderzoek. Zondag werd nog een 24-jarige man uit Swifterbant aangehouden voor het in brand steken van een zendmast in Dronten.

Sinds 3 april worden in heel het land diverse pogingen gedaan om zendmasten in brand te steken. De laatste pogingen, die vorige week plaatsvonden in Almere, Rotterdam en Almere, richtten ook weinig schade aan. Forse schade kan echter gevolgen hebben voor de mobiele dekking in de regio, waardoor 112 mogelijk niet of amper bereikbaar is.

Het is vooralsnog onduidelijk of er een link tussen de branden bestaat. In het programma Opsporing Verzocht deelde de politie beelden van diverse verdachten die zij op het oog hebben, met twee arrestaties tot gevolg.

Over een motief kan de politie nog niks zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

Tegenstanders zijn bang dat de straling van de zendmasten schade aan de gezondheid toebrengt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de straling onder de aanbevolen limiet van de Europese Unie blijft.