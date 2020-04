Apple stelt de productie van zijn nieuwe telefoons een maand uit, meldt The Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden. Het bedrijf brengt dit najaar naar verluidt vier nieuwe soorten iPhones op de markt.

Het uitstel zou zijn te wijten aan het coronavirus, waardoor productieketens in Azië zijn ontregeld. Ook zou de vraag naar nieuwe telefoons zijn afgenomen.

Toch is Apple van plan om dit jaar vier iPhones uit te brengen. Daarvan zijn er een paar uitgerust met 5G-ondersteuning. Er zou een versie komen met een scherm van 5,4 inch, twee versies met een 6,1 inchscherm en een variant met een 6,7 inchscherm.

Het is niet duidelijk of het uitstel van de productie impact heeft op de verschijningsdatum van de iPhone 12. Mogelijk zijn er bij aanvang iets minder toestellen beschikbaar dan normaal.

In het verleden kreeg Apple vaker te maken met vertragingen in de productie. Zo werd de iPhone X in september 2017 aangekondigd, maar lag dat toestel vanwege fabricageproblemen pas in november 2017 in de winkels.