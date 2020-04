Samsung zou werken aan een telefoon met een uitschuifcamera. Dat blijkt uit informatie van PigTou en het doorgaans betrouwbare Twitter-account OnLeaks.

Het zou voor Samsung de eerste keer zijn dat een telefoon van het bedrijf een uitschuifcamera krijgt. Op plaatjes is te zien dat de camera voor selfies kan worden gebruikt.

Door gebruik te maken van een schuifcamera blijft aan de voorkant van de telefoon ruimte over voor een groter scherm dat niet wordt onderbroken. Bij andere telefoons is de cameralens bijvoorbeeld in een kleine uitsnede boven in het scherm geplaatst.

Naar verluidt gaat het om een telefoon in de Galaxy A-serie. In deze productlijn worden vaak betaalbare toestellen uitgebracht. Het is niet bekend wanneer Samsung de telefoon zou willen presenteren of uitbrengen. Ook verdere details zijn schaars.

Samsung zou niet de eerste telefoonmaker zijn die een toestel met een schuifcamera uitbrengt. Eerder verscheen bijvoorbeeld de OPPO Reno en ook de OnePlus 7 Pro had een uitschuifcamera. OnePlus stapte daar dit jaar met de OnePlus 8 overigens weer van af om meer ruimte in het toestel over te houden voor andere onderdelen.