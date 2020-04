WhatsApp zegt dat de nieuwe restrictie voor het delen van berichten ertoe heeft geleid dat populaire berichten wereldwijd zo'n 70 procent minder worden verspreid. Dat schrijft TechCrunch.

De chatapp voerde begin april een nieuwe beperking in. Als een gebruiker een bericht ontvangt dat minstens vijf keer is doorgestuurd, kan de ontvanger dat bericht nog één keer per keer doorsturen naar iemand anders.

Met de nieuwe aanpak hoopt WhatsApp de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. "We vinden het belangrijk dat dit soort berichten minder snel gedeeld worden, zodat WhatsApp een plek blijft voor persoonlijke gesprekken", schreef het bedrijf eerder al.

In maart riep WhatsApp gebruikers op om niet zomaar berichten over het coronavirus door te sturen. "Als je niet zeker weet of het waar is, stuur het dan niet door."