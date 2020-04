Het Amerikaanse bedrijf ByteDance moet in China zijn app Feishu offline halen, meldt persbureau Bloomberg. Het bedrijf is voornamelijk bekend van TikTok, maar ontwikkelt ook apps als Feishu. China wil de zakelijke app offline hebben, omdat gebruikers van Feishu berichten van buitenlandse platformen konden bekijken.

De Chinese regering heeft ByteDance opgedragen de app een maand ontoegankelijk te houden. Dit is de straf voor het toegankelijk maken van berichten op platformen die in China geblokkeerd zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Twitter- of Facebook-berichten.

Feishu is de Chinese variant van de app Lark, die ook in Nederland verkrijgbaar is. De app stelt gebruikers in staat om met elkaar te chatten en videobellen en bestanden te delen. De app lijkt daarmee op apps als Slack en Microsoft Teams die hier in Nederland veel worden gebruikt.

Doordat veel mensen vanwege de pandemie thuiswerken, is Feishu in de afgelopen weken snel populairder geworden. In China heeft de app van ByteDance voornamelijk concurrentie van Alibaba's DingTalk.

Zowel ByteDance als de Chinese regering wil niet reageren op vragen van Bloomberg. Het is nog niet duidelijk wanneer de app offline gehaald moet worden.