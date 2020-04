De KPN-storing die zaterdagochtend ontstond, is aan het einde van de middag verholpen. Door de storing ondervonden klanten van de provider problemen bij het ontvangen en verzenden van e-mails.

Vanaf het einde van de ochtend begon de mail langzaam bij klanten weer te werken, aldus een woordvoerder van KPN zaterdagavond.

Het duurde echter nog wel even voordat iedereen weer normaal gebruik kon maken van hun e-mail. Hoeveel klanten last hadden van de problemen, is niet bekend.