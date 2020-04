Een Amerikaanse rechter heeft de schikking die Facebook in juli vorig jaar heeft getroffen met Amerikaanse handelswaakhond FTC goedgekeurd, schrijft Facebook in een blogpost. Dat houdt in dat Facebook de boete van 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) zal moeten betalen.

De schikking komt voort uit een maandenlang onderzoek in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Dit databedrijf wist de hand te leggen op de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren gesteld.

Facebook moet het bedrag onder meer betalen omdat telefoonnummers die gebruikers met Facebook deelden om hun account te beveiligen ook werden gebruikt voor marketingdoeleinden. Naast het betalen van 5 miljard dollar moet Facebook een commissie samenstellen die beslissingen over de privacy van gebruikers beoordeelt.

Facebook zegt zich aan de opgelegde maatregelen te houden. "Deze schikking heeft ons bedrijf al ingrijpend veranderd in de manier waarop we de privacy van mensen beschermen", aldus de techgigant. "Privacy is de verantwoordelijkheid van iedereen bij Facebook."

De boete van 5 miljard dollar is de hoogste die ooit door de FTC is opgelegd.