Klanten van KPN kunnen problemen ondervinden met het ontvangen en verzenden van e-mails. Op Twitter en op de website Allestoringen.nl doen klanten melding van een e-mailstoring bij de provider.

De storing lijkt vrijdagavond te zijn begonnen en zaterdagochtend opnieuw door te zetten. Op Twitter laten klanten weten dat ze helemaal geen toegang meer hebben tot hun e-mail of geen mails meer kunnen ontvangen of verzenden. Het is niet bekend hoeveel klanten last hebben van de problemen.

Ook is het niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en wanneer deze weer is opgelost.

Een KPN-medewerker reageert op Twitter dat er hard wordt gewerkt om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. "Onze excuses voor het ongemak."