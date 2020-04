Een zendmast in Waddinxveen is in de nacht van vrijdag op zaterdag vermoedelijk doelwit geworden van brandstichting, meldt de politie. De brandweer was er snel bij en kon de brand direct blussen.

De afgelopen weken stonden in Nederland al meerdere zendmasten in brand. Het eerste incident dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting.

Het is vooralsnog onduidelijk of er een link tussen de branden bestaat. De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht beelden van meerdere daders getoond. Dat leidde afgelopen week tot twee aanhoudingen.

Over een motief kan de politie nog niks zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.