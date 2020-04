Facebook heeft vrijdagavond de nieuwe videobelfunctie Messenger Rooms aangekondigd. Daarmee is het mogelijk om met vijftig mensen tegelijkertijd te videobellen. Er is geen tijdslimiet aan het videobellen verbonden.

Gebruikers kunnen groepen creëren waar ze mensen voor kunnen uitnodigen. Dit kan een privégroep zijn met Facebook-vrienden, of een open groep zijn waarbij iedereen met een link aan het videogesprek kan deelnemen. Het is daarbij niet nodig om Facebook-vrienden te zijn met de deelnemers.

Aan Messenger Rooms zijn AR-filters, spelletjes en achtergronden toegevoegd die gebruikt kunnen worden tijdens het videobellen. Gebruikers kunnen iedereen uitnodiging om deel te nemen aan een videogesprek, ook mensen die geen Facebook-account hebben.

Messenger Rooms is volgens Facebook "binnenkort" te gebruiken vanuit Messenger. In een later stadium volgen opties voor Facebook, Instagram en WhatsApp.

Daarnaast heeft Facebook bekendgemaakt dat het vanaf nu mogelijk om met de chatdienst WhatsApp met acht mensen te videobellen. Eerder kon je met WhatsApp videogroepsgesprekken met in totaal maximaal vier personen voeren.