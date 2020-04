De politie Midden-Nederland heeft vrijdagochtend in samenwerking met de Landelijke Eenheid een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 24-jarige man uit Swifterbant. Hij wordt ervan verdacht op 10 april een zendmast in Dronten in brand te hebben gestoken.

In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden getoond die mogelijk verband hielden met de brandstichting bij de zendmast in Dronten. Na uitvoerig recherchewerk en met behulp van tips van kijkers achterhaalde de politie de identiteit van de verdachte.

De man zit nu vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest. De politie sluit meerdere aanhoudingen voor deze brand niet uit.

Dit is de tweede arrestatie met betrekking tot de brandstichting in zendmasten. Donderdag heeft de politie Groningen in samenwerking met de Landelijke Recherche een 34-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt op 10 april een zendmast in Groningen in brand te hebben gestoken.

De verdachte werd vrijdag voor het eerst verhoord. Over de inhoud en het resultaat van het verhoor kan de politie nog niets zeggen.

Teller staat inmiddels op twintig

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er opnieuw bij twee zendmasten pogingen tot brandstichting geweest. Het gaat om een zendmast in Rotterdam en een zendmast in Almere. De schade bij de twee masten was beperkt; beide bleven operationeel.

De teller staat inmiddels op twintig incidenten waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incident dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land.

Over een motief is niets bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.