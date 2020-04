De chatdienst Telegram telt op dit moment 400 miljoen gebruikers, meldt het bedrijf vrijdag op zijn blog. Dat is een verdubbeling ten opzichte van ongeveer twee jaar geleden. In maart 2018 maakte het bedrijf bekend dat Telegram maandelijks door 200 miljoen mensen werd gebruikt.

Volgens oprichter Pavel Durov registreert Telegram wereldwijd dagelijks 1,5 miljoen nieuwe gebruikers, al is niet bekend hoeveel van hen blijven hangen. Een actieve gebruiker wordt doorgaans meegerekend als diegene Telegram minstens één keer per maand gebruikt.

Durov schrijft verder dat het bedrijf zich vanwege de maatregelen omtrent de coronacrisis meer gaat focussen op videobellen. "Videogesprekken in 2020 zijn wat berichten versturen in 2013 was. In 2020 gaan we er dan ook voor zorgen dat je kunt genieten van gebruiksvriendelijke en veilige groepsvideogesprekken", luidt de belofte.

Telegram is ondanks blokkades populair in thuisland Rusland. In 2018 besloot Rusland om Telegram te blokkeren, wat destijds leidde tot demonstraties van duizenden personen. De Russische telecomautoriteit wil dat het bedrijf toegang geeft tot versleutelde berichten, maar Telegram weigert mee te werken.

Het hoofdkantoor van Telegram is gevestigd in Dubai. Het bedrijf had naast de chatdienst ook plannen om een cryptomunt genaamd 'gram' uit te brengen, met bijhorend netwerk. In oktober stapte de Amerikaanse beursautoriteit SEC echter naar de rechter om dit tegen te gaan.