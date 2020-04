Vanwege het coronavirus is de vrijmarkt gesloten. Dat is jammer, maar niet getreurd. Met deze apps kun je namelijk digitaal door bakken met tweedehands spullen struinen en goede koopjes binnenhalen.

Marktplaats

Marktplaats is de populairste manier om tweedehands spullen te kopen en verkopen. Ook tijdens Koningsdag kun je je slag slaan.

Op Marktplaats maak je een advertentie waarin je aangeeft wat je wil verkopen. Plaats er ook wat goede foto's bij, zodat anderen kunnen zien wat je verkoopt. Zodra de advertentie geplaatst is, kunnen kopers reageren en een bod uitbrengen. Vervolgens kom je samen tot een prijs via chat.

Heb je een goede deal gemaakt? Dan kun je eerlijk via Marktplaats oversteken en je spullen versturen. Is verzending niet zo praktisch? Maak dan een afspraak om je spullen te laten ophalen door de koper.

Het aanbod van Marktplaats is enorm. Kleding, oude dvd's, auto-onderdelen, boeken en instrumenten: alles is er te vinden. Bovendien kun je de meeste advertenties gratis plaatsen en is reageren altijd kosteloos.

Download Marktplaats voor Android of iOS (gratis)

Vinted

Vinted is een digitale vrijmarkt voor kleding en accessoires. Duizenden verkopers brengen hun tweedehands trendy sportschoenen, exclusieve handtassen en kledingstukken via deze app aan de man.

Je kunt hierbij makkelijk zoeken op prijs, soort kledingstuk en merk. Wil je liever even rondneuzen? Ook dat kan. Dankzij de 360 graden-foto's kun je veel kleding voor aanschaf bovendien even van alle kanten bekijken. Verder geven veel verkopers aan hoe ruim of krap een broek, schoen of shirtje in het echt valt: handig!

Ook afrekenen gaat soepel met Vinted. Zodra je een deal hebt gesloten geniet je namelijk van verkopersbescherming. Jij weet hierdoor dat je het kledingstuk ontvangt en de verkoper krijgt haar of zijn geld.

Download Vinted voor Android of iOS (gratis)

Facebook

Ook Facebook is een ideaal alternatief voor de rommelmarkt. Ook in jouw omgeving bieden mensen vast en zeker hun tweedehands waar aan.

Kom er zelf achter door de Facebook-app te openen en naar het kopje 'Marketplace' te gaan via het Instellingen-menu. Hier vind je advertenties van buurtbewoners, inclusief hun naam en locatie. Interessante aanbieding gespot? Kom met elkaar tot een deal via Messenger, de chatapp van Facebook.

Net als op een echte vrijmarkt is het aanbod breed. Van afgedankte elektronica voor de hobbyist, legpuzzels tot aan kinderspeelgoed: grote kans dat je het op Facebook Marketplace vindt. Bovendien kun je de spullen (waarschijnlijk) gewoon op de fiets ophalen.

Download Facebook voor Android of iOS (gratis)