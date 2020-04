Wat is de beste grote systeem- en spiegelreflexcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Grote systeemcamera's en spiegelreflexcamera's zijn de 'zware jongens' onder de fotocamera's. Deze twee soorten camera's zijn beide grote camera's met verwisselbare lenzen. De beste camera's uit deze groep zijn volwaardig professionele modellen. Er hangt dan ook een aardig prijskaartje aan.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 233 fotocamera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie grote systeem- en spiegelreflexcamera's zijn 93 combinaties (camera en lens) getest, en is een set van Sony de Beste uit de Test. De Beste Koop is van Canon.

De Sony is een veelzijdige systeemcamera die in 2018 op de markt kwam en is getest. Hij levert in vergelijking met nieuwere modellen nog steeds de beste prestaties. De camera heeft wel een behoorlijk prijskaartje. Hij is getest met de lens: FE 28-70mm F3.5-5.6.

Een van de belangrijkste punten is natuurlijk de fotokwaliteit. En op dat punt scoort deze camera in combinatie met deze lens zeer goed. Met foto's bij weinig licht heeft hij geen enkele moeite. Ook de kleurweergave, resolutie en scherpte zijn heel goed.

Je kunt met deze camera ook filmen in 4K. De kwaliteit van de video's is prima. Ook onmisbaar voor nog beter geluid bij het filmen is de microfooningang. Daarnaast heeft hij een koptelefoonuitgang.

De camera is compact en ligt goed in de hand. Hij heeft een stevige, rubberen grip en de knoppen zitten op logische plaatsen. De beeldstabilisatie is uitstekend.

Een minpuntje is het aanraakscherm. Dat heeft maar weinig mogelijkheden en de afkortingen in het menu zijn onduidelijk.

De Canon is een spiegelreflexcamera uit 2019. Hij heeft nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is getest met de lens: EF-S 18-55mm f/4.0-5.6 IS STM.

De Canon is een prima alternatief als je een veelzijdige camera wilt voor wat minder geld. De foto- en videokwaliteit zijn niet zo goed als bij de Sony, maar ruim voldoende. De kleurweergave is goed en ook op resolutie en scherpte presteert de camera in combinatie met deze lens voldoende.

De bediening is prettig en de knoppen zijn goed geplaatst. Hij heeft een goed, draaibaar aanraakscherm en een zoeker. Filmen in 4K kan ook met deze camera en er is een microfooningang aanwezig. Maar wie veel filmt moet eigenlijk een spiegelloze camera overwegen. Een spiegelreflexcamera is vooral sterk in fotografie.

De flitser werkt het beste als je de zoeker gebruikt. Hij werkt iets minder goed als je via het scherm fotografeert. Ook minder handig is dat het aanraakscherm blijft werken als je de zoeker gebruikt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.