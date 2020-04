De gezondheidsorganisatie WHO heeft woensdag bevestigd dat de e-mailadressen en wachtwoorden van zo'n 450 medewerkers en duizenden anderen die zich inzetten voor de strijd tegen het coronavirus gelekt zijn. Eerder deze week verschenen duizenden WHO-e-mailadressen en bijbehorende wachtwoorden online.

Volgens de organisatie ging het om oude gegevens en hebben de systemen van de organisatie daardoor geen risico gelopen.

De aanval had wel gevolgen voor een ouder systeem, dat nog gebruikt werd door personeel en partners van de organisatie. De WHO neemt nu maatregelen en zet de getroffen systemen over naar een veiliger authenticatiesysteem.

Hackers proberen steeds vaker in te breken in de systemen van de WHO, schrijft de organisatie. Het aantal cyberaanvallen is nu meer dan vijf keer zo groot als in dezelfde periode vorig jaar. Ook sturen oplichters regelmatig nepmails die afkomstig lijken te zijn van de WHO.

"De beveiliging van gezondheidsinformatie voor de lidstaten en de privacy van gebruikers die contact met ons hebben, is altijd een prioriteit voor de WHO, en zeker tijdens de COVID-19-pandemie. We moeten samen deze strijd aangaan", aldus WHO-informatiemanager Bernardo Mariano.

De organisatie is bezig met het verbeteren van de beveiliging van de systemen en geeft personeel voorlichting over cyberbeveiligingsrisico's. Daarnaast roept de WHO mensen op te waken voor frauduleuze e-mails en voor informatie over COVID-19 en andere gezondheidsproblemen terug te vallen op betrouwbare bronnen.

