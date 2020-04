WhatsApp heeft nog steeds plannen om op de lange termijn advertenties toe te voegen aan zijn Status-tabblad, zegt een woordvoerder tegen Engadget. Reclames zouden in eerste instantie in 2020 aan WhatsApp worden toegevoegd, maar begin dit jaar werd bekend dat die plannen in de ijskast waren gezet.

In januari meldde The Wall Street Journal dat WhatsApp zijn focus om geld te verdienen had gelegd op bedrijven die WhatsApp gebruiken. Een woordvoerder van het bedrijf wilde toen tegenover de zakenkrant niet reageren op het bericht dat er vooralsnog geen advertenties in Status zouden verschijnen.

Tegen Engadget spreekt het bedrijf nu van een "langetermijnkans", nadat de nieuwssite om een reactie vroeg naar aanleiding van een artikel van The Information.

Volgens de zakensite wil Facebook eerst zijn apps combineren voordat het verder gaat met de plannen om WhatsApp Status te voorzien van advertenties. Facebook-directeur Mark Zuckerberg maakte begin 2019 bekend dat hij van plan is om de chatdiensten van Messenger, Instagram en WhatsApp te integreren.

Daarmee zou de mogelijkheid ontstaan om tussen verschillende chatdiensten berichten te sturen. Het gaat echter waarschijnlijk nog jaren duren voordat die integratie volledig rond is.