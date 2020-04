T-Mobile-klanten kampten vrijdagochtend vanaf 6.00 uur met een internetstoring. Klanten lieten weten dat zij via het netwerk niet op internet konden. De storing was in de loop van de ochtend weer verholpen.

De website Allestoringen.nl kreeg vrijdagochtend duizenden meldingen van mensen die problemen hebben met de verbinding.

Volgens een woordvoerder hadden niet alle klanten last van de storing, al is onbekend hoeveel klanten precies zijn getroffen. Ook kan de woordvoerder nog niet vertellen hoe de storing is ontstaan.

In de loop van de ochtend waren de problemen weer opgelost. "We hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd en zien dat een groot deel van de klanten die problemen hadden weer online is. Als je nog problemen ervaart, start dan even jouw modem opnieuw op", laat T-Mobile op zijn forum weten.