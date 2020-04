Bluetooth gebruiken om de afstand tussen personen te bepalen is op zichzelf "niet erg nauwkeurig", laat uitvinder Jaap Haartsen weten aan vakblad Computable. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) opperde het gebruik van de technologie om in ze zetten in een mogelijke app in strijd tegen het coronavirus.

Door smartphones bluetoothsignalen te laten uitwisselen, zou een logboek kunnen ontstaan van personen die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Op die manier kunnen mensen eventueel gewaarschuwd worden als een van hen met het coronavirus besmet raakt.

Bluetooth biedt daarmee een alternatief voor het gebruik van locatiegegevens, die een vergaande inbreuk op de privacy maken. "Dus op zich is het niet gek om bluetooth te gebruiken om te achterhalen wie er bij je in de buurt geweest is", aldus Haartsen.

Maar het radiobereik van een bluetoothsignaal is niet hetzelfde als de afstand tussen personen, merkt de uitvinder op. "Het bereik wordt bepaald door het zendvermogen, de ontvangstgevoeligheid, de afstand (ja) en de omgeving (muren, obstakels, reflectoren et cetera)."

Die verschillende factoren kunnen leiden tot situaties waarin twee smartphones een signaal uitwisselen, maar de personen op 20 meter afstand van elkaar staan. Omdat het coronavirus dan niet direct overgedragen kan worden, zou registratie in het logboek onnodig tot een waarschuwing kunnen leiden.

Andersom kan ook. De personen kunnen zich op één meter afstand van elkaar bevinden, maar met een muur tussen hen in. Daarnaast kunnen ook situaties voorkomen waarin het signaal wordt afgezwakt, bijvoorbeeld door het lichaam, terwijl twee mensen zich zonder obstakels op een meter afstand van elkaar bevinden.

Haartsen: App zou te laat zijn voor COVID-19

Volgens Haartsen is er veel meer tijd nodig om onderzoek te doen naar de statistische vraagstukken die bij het gebruik van bluetooth komen kijken. "Het is een ingewikkelde puzzel. Om dan te verwachten dat dit binnen een paar weken ontwikkeld zou kunnen worden, dan doe je het vakgebied toch een beetje tekort."

"Ook als de app binnen afzienbare tijd ontwikkeld wordt, denk ik dat hij te laat is om ingezet te worden voor COVID-19. Maar wellicht is hij op tijd voor de volgende variant (van een coronavirus, red.)."

Afgelopen weekend presenteerden zeven partijen een voorstel voor een corona-app, waarvan zes gebruikmaken van bluetooth. Deskundigen waren na afloop in de Tweede Kamer ook al kritisch op het gebruik van de technologie. Minister De Jonge heeft laten weten komende week meer informatie over de vervolgstappen te geven.

