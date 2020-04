T-Mobile heeft last van een storing op het vaste netwerk T-Mobile Thuis. Klanten zeggen dat zij via het netwerk niet op internet kunnen.

Op de website Allestoringen.nl kwamen vrijdagochtend duizenden meldingen binnen van mensen die problemen hebben met de verbinding. Het is niet duidelijk hoe de storing is ontstaan.

T-Mobile laat op zijn forum weten meldingen te ontvangen "dat een aantal klanten problemen ervaart met vast internet". Een woordvoerder zegt dat naar de oorzaak en een oplossing gezocht wordt.

De storing is rond 6.00 uur ontstaan. Hoeveel klanten er last van hebben, is niet duidelijk. Ook is onbekend wanneer de storing wordt opgelost.