Een groep van ov-bedrijven en reizigersorganisaties onderzoekt de mogelijkheden voor een reserveringsapp in het openbaar vervoer, schrijft NRC vrijdag. Vanwege het coronavirus is er minder ruimte in bussen en treinen.

Met een app zou de beschikbare ruimte beter verdeeld kunnen worden. Daarom denken betrokkenen rond een werkgroep volgens NRC "serieus" na over een reserveringssyteem.

Hoe zo'n systeem er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan speciale daluren voor kwetsbare personen en het invoeren van voorrang voor reizigers met vitale beroepen.

Verwacht wordt dat er, als de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd blijft, in het ov ruimte is voor een kwart van de reizigers van voor de crisis. Als er een versoepelingsmaatregel voor het openbaar vervoer komt, leidt dat naar verwachting tot veel druk op de beschikbare ruimte.

Reisorganisaties lijken het erover eens dat de overheid straks moet bepalen wie wel en niet met het openbaar vervoer mogen reizen. Toch is niet gezegd dat de app er komt. Technisch zou het haalbaar zijn, maar dan nog is de vraag of het qua handhaving te doen is. Ook is onbekend wanneer de organisaties een concreet voorstel verwachten.

