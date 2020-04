Een groep van ov-bedrijven en reizigersorganisaties onderzoekt de mogelijkheden om de capaciteit van het openbaar vervoer maximaal te benutten, schrijft het NRC vrijdag. Vanwege het coronavirus is er minder ruimte in bussen en treinen. Een app met een reserveringssysteem is een van meerdere opties die worden besproken.

Met een app zou de beschikbare ruimte beter verdeeld kunnen worden. Daarom denken betrokkenen rond een werkgroep volgens NRC "serieus" na over een reserveringssyteem. Het is slechts een van de opties die op dit moment worden besproken, meldt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland aan NU.nl.

Hoe zo'n app er precies uit zou moeten zien, is nog niet duidelijk. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan speciale daluren voor kwetsbare personen en het invoeren van voorrang voor reizigers met vitale beroepen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt tegen de NOS dat er naar de mogelijkheid van een app wordt gekeken. "We kijken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van het ov optimaal te benutten, bijvoorbeeld met reserveringssystemen, maar dat zal er echt niet binnenkort zijn, dus laten we ons daar nog niet rijk mee rekenen." Concreter dan het bekijken van alle opties is het op dit moment nog niet, vult ze aan.

Mogelijk meer druk op openbaar vervoer

Naar verwachting is, als de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd blijft, in het ov ruimte voor een kwart van de reizigers ten opzichte van het aantal van voor de crisis. Als er een versoepelingsmaatregel voor het openbaar vervoer komt, leidt dat naar verwachting tot veel druk op de beschikbare ruimte.

Reisorganisaties lijken het erover eens dat de overheid straks moet bepalen wie wel en niet met het openbaar vervoer mogen reizen.

