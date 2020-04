De politie in Groningen heeft donderdagmiddag in samenwerking met de Landelijke Recherche een 34-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 10 april een zendmast in Groningen in brand te hebben gestoken.

Vorige week waren er beelden van de brandstichting te zien in het programma Opsporing Verzocht. Daarna kreeg de politie tientallen tips binnen. Na uitvoerig recherchewerk en met behulp van tips van kijkers achterhaalde de politie de identiteit van de verdachte.

De man zit nu vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest.

De afgelopen weken zijn er zover bekend achttien incidenten geweest waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incidenten dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land.

Over een motief kan de politie nog niks zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de andere branden en roept burgers op bij eventuele verdachte situaties bij een mast gelijk 112 te bellen en filmbeelden te maken.