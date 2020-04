Amazon-medewerkers hebben data van onafhankelijke aanbieders op het platform gebruikt om zelf concurrerende artikelen te ontwikkelen, schrijft The Wall Street Journal donderdag. Deze praktijk staat haaks op beleid van Amazon.

Dat blijkt uit interviews die de krant heeft gehouden met meer dan twintig voormalige werknemers van Amazon en uit documenten die door The Wall Street Journal zijn ingezien. Verkoopgegevens van concurrenten die actief zijn op het Amazon-platform worden gebruikt om de verkoop van eigen producten te stimuleren.

"We weten dat we dit niet hadden moeten doen", zegt een voormalig medewerker. "Maar tegelijkertijd, we maakten producten voor Amazon en we wilden dat deze goed verkocht werden."

Het bedrijf heeft eerder tegen het Amerikaanse congres ontkend aan deze praktijken te doen. De Europese Commissie is vorig jaar een onderzoek gestart naar mogelijk machtsmisbruik door webwinkel Amazon.

Amazon zegt in een verklaring aan de krant dat deze praktijken in strijd zouden zijn met het beleid. "Net als andere retailers kijken we naar verkoop- en winkelgegevens om onze klanten de best mogelijke ervaring te bieden. We verbieden onze werknemers echter ten strengste om niet-openbare data van verkopers te gebruiken om te bepalen welke huismerkproducten moeten worden gelanceerd", aldus Amazon.

Het bedrijf zegt een intern onderzoek te zijn gestart naar deze praktijken.