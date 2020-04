Een zendmast in Vlissingen is in de nacht van woensdag op donderdag vermoedelijk doelwit geworden van brandstichting. Daarbij is "aanzienlijke schade" veroorzaakt, aldus de politie.

Het is voor zover bekend het achttiende incident waarbij vermoedelijk is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Het eerste incidenten dateert van 3 april. De locaties van de zendmasten zijn verspreid over het hele land.

Het is vooralsnog onduidelijk of er een link tussen de branden bestaat. De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht beelden van meerdere daders getoond, maar er is vooralsnog niemand aangehouden. Wel spreekt de politie van een "mogelijk crimineel netwerk".

Ook over een motief is niets bekend. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.